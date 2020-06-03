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Spor

Başakşehir’den, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun isminin verilmesine destek

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2020-2021 sezonuna Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:41:34 -
Başakşehir’den, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun isminin verilmesine destek

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2020-2021 sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin verilmesi önerisini desteklediklerini açıkladı.


Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden Başkan Göksel Gümüşdağ imzalı yayımlanan mesajda, "Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin verilmesi önerisini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak sonuna kadar destekliyoruz.


İlk olarak İstanbulspor’un önerdiği, sonrasında Beşiktaş ve Trabzonspor’un destek verdiği yeni sezona değerli profesörümüzün isminin verilmesi, hayatını kaybeden doktor ve hemşireler başta olmak üzere bu hastalığa karşı savaş veren tüm sağlıkçıları temsil edecektir.


Covid-19 salgınından bizzat etkilenmiş ve 21 gün hastanede bu hastalıkla mücadele vermiş bir kulüp başkanı olarak, yeni sezonun rahmetli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına oynanmasının anlamlı olacağını düşünüyorum.


İnanıyorum ki değerli Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de bu öneriyi dikkate alacaklardır" ifadelerine yer verildi.

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