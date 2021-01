Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can Kahveci cevabı!

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir Kulübü ile geçtiğimiz gün bir araya gelmişti. Fatih Terim'in bizzat takımda görmeyi istediği İrfan Can Kahveci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir Kulübü yıldız futbolcu için Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddeti ve sadece bonservis bedeli ile transferin gerçekleşebileceğini Sarı Kırmızılı kulübe iletti.

Göksel Gümüşdağ ve kurmayları Galatasaray'ın yapmış olduğu sonraki satıştan yüzde 50'lik pay teklifini reddetti. Ayrıca Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın görüşme sırasında çeşitli alternatifler sunmasına rağmen Başakşehir kulübü yıldız futbolcunun satışına sadece nakit olarak bonservis karşılığında onay verebileceklerini dile getirdiler.

Bu şartlarda İrfan Can Kahveci transferinin zora girdiği öğrenildi. Başakşehir kulübü teklifin revize edilmesi halinde yeni bir görüşmenin sağlanabileceğini Galatasaray kulübüne iletti.

Kaynak: Fanatik