Başakşehir'den Edin Visca mesajı
Spor

Başakşehir'den Edin Visca mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Başakşehir'den Edin Visca mesajı

Süper Lig takımlarından Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen Edin Visca için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Trabzonspor forması giyen ve sakatlık yaşayan eski oyuncusu Edin Visca için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmada, kulübümüzün eski kaptanlarından ve Türk futbolunun değerli isimlerinden Edin Visca'nın yaşamış olduğu talihsiz sakatlık sonucunda ayağında kırık oluştuğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar boyunca kulübümüze emek vermiş, karakteri ve profesyonelliğiyle her zaman örnek olmuş Edin Visca'ya ve Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Edin'in en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

