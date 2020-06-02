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Spor

Başakşehir’de test sonuçları negatif

Başakşehir’de A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:40:51 -
Başakşehir’de test sonuçları negatif

Başakşehir’de A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" denildi.

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