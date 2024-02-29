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Yaşam Başakşehir'de taksi sürücüsüne ve polise saldıran kadın tutuklandı
Yaşam

Başakşehir'de taksi sürücüsüne ve polise saldıran kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 14:30:00 -
Başakşehir'de taksi sürücüsüne ve polise saldıran kadın tutuklandı

Başakşehir'de taksi sürücüsü ve olaya müdahale eden polis memuruna saldırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de taksi sürücüsü ve olaya müdahale eden polis memuruna saldırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsüne hakaret edilerek şiddet uygulandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, S.H. adındaki kadının, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanından çıktıktan sonra bindiği takside ücret ödemediği, çıkan tartışmada taksi sürücüsüne saldırdığı tespit edildi.

Gözaltı işlemi için gelen polis memuruna da direnen ve polisin yaralanmasına sebep olan şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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