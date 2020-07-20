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Spor

Başakşehir'de şampiyonluk kutlamaları

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir’in golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Başakşehir bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 08:29:00 -
Başakşehir'de şampiyonluk kutlamaları

Süper Lig'de Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı içinde coşkulu anlar yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet şampiyonluğu doyasıya kutlarken, Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ saha içine inip takımı yalnız bırakmadı.

Futbolcular, sevgi gösterilerinde bulundukları Başkan Göksel Gümüşdağ'ı kucaklayarak havaya kaldırdılar.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile devam eden kutlamalarda stat içerisinde lazer ışıkları ile görsel şov gerçekleştirildi.

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