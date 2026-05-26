Başakşehir'de markette çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir markette yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili süreç netleşti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın bir müşteri iadesi tartışmasının büyümesiyle patlak verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta bir markette meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, market çalışanı M.İ'nin (20), iş yerine gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından tehdit edilerek zorla dışarı çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Yaşanan arbede sırasında M.İ'nin market içerisinden aldığı bıçakla M.H.O'yu ağır yaraladığı, olay sonrası M.H.O (38) ve S.O'nun (40) olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüpheliler aynı gün yakalanırken, yaralı olan M.H.O. hastaneye sevk edildi.

Çalışmaların devamında, olayın M.H.O'nun eşinin marketten aldığı bir ürünün iade talebinin reddedilmesi üzerine çıktığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ ve S.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.H.O serbest bırakıldı.