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Aktüel Başakşehir'de Kovid-19 test kiti üreten firmanın kasasını çaldılar
Aktüel

Başakşehir'de Kovid-19 test kiti üreten firmanın kasasını çaldılar

Hırsızlığı çalıntı araçla yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:02:46 -
Başakşehir'de Kovid-19 test kiti üreten firmanın kasasını çaldılar

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de Kovid-19 test kiti ve dezenfektan üreten firmanın kasasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Demirciler Sanayi Sitesi'nde Kovid-19 test kiti ve dezenfektan üretimi yapan firmaya akşam saatlerinde gelen 5 kişi, iş yerinin kapısını levyeyle açarak içeri girdi.

Hırsızlar, ikinci katta bulunan ve içerisinde 200 bin liraya yakın para olan yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki para kasasını sürükleyerek aşağı indirdi.

Çalıntı araçla olay yerine geldikleri öğrenilen şüpheliler kasayla kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların kasayı battaniyenin üzerinde sürükleyerek taşıdığı görülüyor.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.


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