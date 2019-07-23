Başakşehir'de korkutan yangın!
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü bilgisi verildi.23 Temmuz 2019 Salı 16:20
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başakşehir Enkoop Sanayi Sitesi'ndeki 6 katlı kozmetik firmasının 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek üst kata sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın dolayısıyla binada hasar meydana geldi.
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