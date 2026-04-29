Başakşehir'de kanlı hesaplaşmanın yeni görüntüleri şoke etti! Pusuya silahla karşılık verdiği anlar kamerada!
İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın yankıları sürerken, olaya ilişkin dehşet verici yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Bahçeşehir Mahallesi'nde güpegündüz yaşanan çatışmanın, basit bir alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlenirken, ortaya çıkan son kamera kayıtları pusunun ve karşılıklı ateş açılma anlarının vahametini gözler önüne serdi.
İstanbul Başakşehir’de, alacak-verecek meselesi nedeniyle iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaya karışan bir kişi yakalanırken, güvenlik kamerasında, pusu kurulduğunu fark eden bir şüphelinin silahını çekerek ateş açtığı anlar yer aldı.
Olay, 25 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 2. Kısım Kamelya Sokak üzerinde meydana gelmiş, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Fahri Ç. isimli şahsın koşarak olay yerine geldiği, burada kendisine pusu kuran kişileri fark ettiği ve belindeki silahı çıkararak ateş açtığı anlar yer aldı.
Öte yandan olay sonrası kaçan Fahri Ç.’nin Tekirdağ yolu üzerinde polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi.
