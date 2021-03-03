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Spor Başakşehir'de hasret sürüyor
Spor

Başakşehir'de hasret sürüyor

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 18:00:00 -
Başakşehir'de hasret sürüyor

Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

BAŞAKŞEHİR 1 - 1 KONYASPOR
(MAÇ SONUCU)

GOL: 80' Cikalleshi (Konyaspor) 85' Demba Ba (Başakşehir)

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Enzo Crivelli

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Doimande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci

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