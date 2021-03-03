Başakşehir'de hasret sürüyor
Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 10 maça çıktı.
BAŞAKŞEHİR 1 - 1 KONYASPOR
(MAÇ SONUCU)
GOL: 80' Cikalleshi (Konyaspor) 85' Demba Ba (Başakşehir)
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Enzo Crivelli
KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Doimande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci