  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Başakşehir'de feci kaza: Bir kişi öldü

İstanbul Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ömer Çalık, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 01:34:00 -
Başakşehir'de feci kaza: Bir kişi öldü

Kaza, İstanbul Başakşehir'de gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli sürücü 34 SRK 30 plakalı otomobili ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ömer Çalık'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam yere düşerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü de otomobili durdurup durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Çalık, hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, otomobil sürücüsü A.A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı