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Aktüel Başakşehir'de deprem tatbikatı yapıldı
Aktüel

Başakşehir'de deprem tatbikatı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 16:22:00 -

Başakşehir’de, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde aynı acıların tekrar yaşanmaması için deprem tatbikatı yapıldı. BAŞAKAY ekipleri tarafından Atatürk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikata Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi, deprem bilincini artırmak adına tatbikat ve eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY) ekipleri, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Bahçeşehir’deki Atatürk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikata Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

“BAŞAKAY gönüllüsü olun”

 Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade eden Başkan Kartoğlu, “BAŞAKAY ekiplerimiz, depremin ilk anından itibaren afet bölgesine intikal ettiler. Yıkıntıların içerisinden canlarımızı kurtarmak için çok büyük mücadele verdiler. O mücadeleyi sadece bizim için vermediler, insanlık için de verdiler. Her bir gencimizi BAŞAKAY gönüllüsü olmaya davet ediyorum. İstanbul’da riskli bina oranı yüzde 50 seviyesinde. Başakşehir’imizde ise bu oran 12 seviyesinde ve bunu sıfırlamak için mücadele ediyoruz.” şeklinde konuştu.


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