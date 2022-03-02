Başakşehir'de Beşiktaş hazırlığı
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.