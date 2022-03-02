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Spor Başakşehir'de Beşiktaş hazırlığı
Spor

Başakşehir'de Beşiktaş hazırlığı

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 19:58:00 -
Başakşehir'de Beşiktaş hazırlığı

Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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