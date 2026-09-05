Başakşehir’de bağımlılığa karşı topyekûn mücadele

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılığın farklı türleriyle mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. 120 şubesi ve 81 ilde hizmet veren 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile çalışmalarını sürdüren Yeşilay, bağımlılık yaşayan bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlanıyor. Bu kapsamda, önlemeden rehabilitasyona uzanan çalışmalarla çocuklardan gençlere, ailelerden bağımlılıkla mücadele eden bireylere kadar toplumun farklı kesimlerine ulaşan Başakşehir Yeşilay, saha çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR’DE ÖN MÜCADELE

Başakşehir Yeşilay Şubesi ve YEDAM, bir yandan bağımlılıkla mücadele eden bireylere profesyonel destek sunarken, diğer yandan bağımlılık oluşmadan önce çocuklara, gençlere ve ailelere ulaşmayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştiriyor. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, ibadethaneler, spor organizasyonları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla Yeşilay ve YEDAM’ın hizmetleri doğrudan vatandaşlara anlatılıyor. Başakşehir Yeşilay’ın saha faaliyetlerinde çocuklar ve gençler özel bir yere sahip. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik bağımlılıklardan korunma, sağlıklı yaşam ve farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Sağlıklı Yaşam ve Bağımsız Kampüs Çalıştayında 18 üniversiteden 100 öğrenci bir araya gelerek üniversite gençliğinin bağımlılıklardan korunması ve sağlıklı yaşam kültürünün güçlendirilmesi konusunda fikir ve çalışmalarını ortaya koydu. Spor, kamp, kültür ve sosyal faaliyetler de gençlerle iletişim kurmanın önemli araçları arasında değerlendiriliyor. Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonasında Başakşehir Yeşilay, kurduğu stantla çocuk sporcular, aileler ve ziyaretçilerle bir araya geldi. Yeşilay Düzce Kampında ise 70 kız okçuluk, yürüyüş, takım oyunları, yarışmalar, el becerisi atölyeleri gbi etkinlikler gerçekleştirildi.

AİLELER MERKEZE ALINDI

Bağımlılıkla mücadelede yalnızca bireyin değil, aile ve yakın çevrenin de bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başakşehir Yeşilay, kadın ve aile çalışmalarına da özel önem veriyor. Şube bünyesindeki Kadın Komisyonu aracılığıyla kadınlara yönelik buluşmalar, eğitimler, saha faaliyetleri ve sosyal programlar düzenleniyor.

HASTANE, PAZAR, CAMİ, OKUL...

Başakşehir Yeşilay’ın farkındalık çalışmaları ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde üç gün boyunca gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında hastane ziyaretçilerine Yeşilay ve YEDAM’ın hizmetleri anlatıldı. İlçedeki pazar yerlerinde de esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kurularak bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Cuma namazı öncesinde camilerde gerçekleştirilen çalışmalarla Yeşilay ve YEDAM’ın hizmetleri cemaate aktarılırken, okullar ve yaz kurslarında çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler sürdürüldü.

ÇOBAN: HERKESE ULAŞIYORUZ

Başakşehir Yeşilay Şube Başkanı Atay Çoban, bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetlerin önemine değinerek, şunları söyledi: “Bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bağımlılık başladıktan sonra yapılan bir çalışma olarak görmüyoruz. Asıl hedefimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıkla hiç karşılaşmadan koruyabilmek. Bunun için çocuğumuza okulunda, gencimize spor alanında, kadınlarımıza ve ailelerimize sosyal hayatın içerisinde ulaşmaya çalışıyoruz. Başakşehir genç nüfusa sahip. Okullarımızdan üniversitemize, spor salonlarından camilerimize, hastanemizden pazar yerlerimize kadar vatandaşımızın olduğu her yerde bulunmaya gayret ediyoruz. Bir tarafta gönüllülerimiz ve komisyonlarımızla önleyici çalışmalar yürütürken diğer tarafta YEDAM’ımız, bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlarımıza ve ailelerine profesyonel destek sunuyor. Kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Hedefimiz Yeşilay’ı yalnızca adı bilinen bir kurum olmaktan çıkararak sahada görünür bir yapıya dönüştürmektir.”