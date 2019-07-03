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Başakşehir'de Ahmed El Sheikh sesleri! Görüşmelere başlandı

Transferin hızlı takımlarından Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki Mısırlı Ahmed El Sheikh'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
Başakşehir'de Ahmed El Sheikh sesleri! Görüşmelere başlandı

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Başakşehir'den sürpriz hamle geldi.

Resmi teklif yapıldı!

Transferin hızlı takımlarından Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Mısırlı Ahmed El Sheikh'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Turuncu lacivertli ekip Mısır ekibine resmi teklif sunduğu öğrenildi.

El Ahly Kahire takımında forma giyen Ahmed Sheikh bu sezon 9 maç 4 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi. 

Genç oyuncusun takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
  1. Medipol Başakşehir
  2. Başakşehir
  3. Ahmed El Sheikh
  4. El Ahly Kahire
  5. Mısır

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