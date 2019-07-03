Başakşehir'de Ahmed El Sheikh sesleri! Görüşmelere başlandı Transferin hızlı takımlarından Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki Mısırlı Ahmed El Sheikh'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Başakşehir'den sürpriz hamle geldi. Resmi teklif yapıldı! Transferin hızlı takımlarından Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Mısırlı Ahmed El Sheikh'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Turuncu lacivertli ekip Mısır ekibine resmi teklif sunduğu öğrenildi. El Ahly Kahire takımında forma giyen Ahmed Sheikh bu sezon 9 maç 4 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi. Genç oyuncusun takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaynak:Yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.