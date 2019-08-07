Başakşehir’de 4 isim ilk resmi maçına çıktı
Şampiyonlar Ligi 3.07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:53
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Olympiakos ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de 4 isim turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Olympiakos’a 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelede 4 futbolcu, turuncu-lacivertli forma altında ilk resmi maçını oynadı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Miguel Vieria, Enzo Crivelli ve Fredrik Gulbrandsen ile oyuna sonradan dahil olan Azubuike bu heyecanı yaşayan isimler oldu.
YORUM YAZ