Başakşehir’de 4 isim ilk resmi maçına çıktı Şampiyonlar Ligi 3.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Olympiakos ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de 4 isim turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Olympiakos’a 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelede 4 futbolcu, turuncu-lacivertli forma altında ilk resmi maçını oynadı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Miguel Vieria, Enzo Crivelli ve Fredrik Gulbrandsen ile oyuna sonradan dahil olan Azubuike bu heyecanı yaşayan isimler oldu.

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