Başakşehir’de 30 Öğrenci Zehirlendi, Kantinci Çift Gözaltına Alındı

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda, okul kantininden alışveriş yapan öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Öğrenciler, kantinden aldıkları yiyecek ve içecekleri tükettikten kısa bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

YAKLAŞIK 30 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Aynı şikayetleri yaşayan yaklaşık 30 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, okul kantinini işleten karı koca gözaltına alındı. Kantinin faaliyetleri ise geçici olarak durduruldu.

VELİLER YAŞANANLARI ANLATTI

Çocuğu rahatsızlanan velilerden Doğan Başak, olayın 15.00 sıralarında başladığını, kendilerine ise bilginin 18.00 sıralarında ulaştığını söyledi. Başak, "Çocukların çoğu yedikleri gıdalardan zehirlendi. Farklı farklı şeylerden çocuklar zehirlenmiş. Çocuklar şu anda yeni yeni kendilerine geliyorlar" dedi.

“DÖNER, KÖFTE GİBİ ŞEYLER YEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Çocuğu hastaneye kaldırılan veli Oğuz Ateş de, öğrencilerin kantinden çiğ köfte, döner ve köfte gibi yiyecekler tükettiğini aktardı. Ateş, yetkililerin konuyla ilgilendiğini ve kendilerinin de sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.