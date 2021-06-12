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Gündem Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı
Gündem

Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı

Başakşehir’de komşusuna şarj aleti almaya giden 16 yaşındaki genç kıza, pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kızın vücuduna 56 adet dikiş atıldı. Köpeklerin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 11:49:00 -

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şahintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mine Dönmez evinin bulunduğu sokaktan çıktı ve yan sokaktaki komşusundan şarj aleti almaya gitti. Genç kıza başka bir komşusunun pitbull cinsi iki köpeği saldırdı. Köpeklerin saldırısından mahallelinin yardımıyla kurtarılan genç kız Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralar oluşan genç kıza 56 dikiş atıldı. Köpeklerin 16 yaşındaki Mine Dönmez’e saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köpekler Rehabite Merkezine götürüldü

Saldırı sonrasında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile çevreye zarar veren iki pitbull cinsi köpek çevre güvenliği alındıktan sonra, sakinleştirilerek sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabite Merkezine götürüldü.

“Kızın durumu perişan”

Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, “Hemen köpeğe koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı köpekler kızı öldürürdü. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmed said

yaa hu aklı başında bir yetkili varsa söylüyorum. hiç bir köpek durduk yerde kiss kiss demeden saldırmaz. yani gizlice bir insan müdahalesi muhakkaktır. KÖPEKLER IN SAHIBI CİNAYETE TEŞEBBÜS ETMISTIR
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Ahmet

Sayın cumhurbaşkanımız televizyon seyretmiyor mu gazete okumuyor mu memlekette hukuk adalet kalmadı hiç kimse hukuku takmıyor yasaları takmıyor bu köpeği beslemesi yasak ama yaptırım yok polis ilgilenmiyor ülkemiz suçlu cennetine döndü hırsızlar gaspçılar uyuşturucu satıcıları fink atıyor birbirini öldüren öldürene millette susup pusup duruyor ateş düştüğü yeri yakıyor alkollü ehliyetsiz sürücüler milleti biçip öldürüyor Hiç kimsenin ceza aldığı yok bu gidişle ülkemiz gerçekten yıkılacak Reis şu işlere el at Allahını seversen Adalet bakanının bir şey bildiği yok değiştirip sağlam bir adam getir oraya 12 Eylül öncesi ortama döndük döneceğiz
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