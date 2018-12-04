Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'na göz dikti!
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.04 Aralık 2018 Salı 18:14
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın, 5'e 2 oyun ve çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Turuncu-lacivertli kafile, bugün maçın oynanacağı Adana'ya gidecek.
Kaynak: Skorer
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