Başakşehir 'yüzen şehir' oldu! İmamoğlu beceriksizliğiyle tarih yazıyor

Başakşehir İkitelli Selvi Sokakta yağış sorası yol göle döndü. Çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşlar araçlarının üzerine çıktı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Göle dönen yol havadan görüntülendi.



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Başakşehir'de her yağış sonrası oluşan sel manzaraları vatandaşı canından bezdirirken sosyal medyada İmamoğlu'na tepki yağdı.

İmamoğlu'nun beceriksizliği

"300 Günde 300 Proje" kapsamında İBB iştiraki İSKİ'nin "Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Açılış Töreni"nde konuşan İmamoğlu, "İBB olarak altyapı ve su baskınlarına karşı 10 milyar TL'lik bir bütçe ortaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu açıklamasına rağmen İstanbul her yağmur sonrası aynı manzaraları görmeye devam ediyor.