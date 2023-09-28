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Yaşam Başakşehir 'yüzen şehir' oldu! İmamoğlu beceriksizliğiyle tarih yazıyor
Yaşam

Başakşehir 'yüzen şehir' oldu! İmamoğlu beceriksizliğiyle tarih yazıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-28 18:33:00 - 2023-09-28 18:34:06

Başakşehir’de yağış sonrası yollar yine göle döndü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak canını kurtarmaya çalışırken sosyal medyada, 'alt yapı çalışmalarına önem verdiğini' söyleyen İmamoğlu'na tepki yağdı.

Başakşehir İkitelli Selvi Sokakta yağış sorası yol göle döndü. Çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşlar araçlarının üzerine çıktı.

Ekipler sevk edildi

 

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Göle dönen yol havadan görüntülendi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başakşehir'de her yağış sonrası oluşan sel manzaraları vatandaşı canından bezdirirken sosyal medyada İmamoğlu'na tepki yağdı.

İmamoğlu'nun beceriksizliği

"300 Günde 300 Proje" kapsamında İBB iştiraki İSKİ'nin "Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Açılış Töreni"nde konuşan İmamoğlu, "İBB olarak altyapı ve su baskınlarına karşı 10 milyar TL'lik bir bütçe ortaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu açıklamasına rağmen İstanbul her yağmur sonrası aynı manzaraları görmeye devam ediyor.

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