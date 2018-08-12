THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Başakşehir, Trabzonspor engelini iki golle aştı

Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'u 2-0 yenerek lige mükemmel bir başlangıç yaptı.

12 Ağustos 2018 Pazar 21:33
Başakşehir, Trabzonspor engelini iki golle aştı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Bir tarafta Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir... Diğer tarafta Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor. İki takım Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleye her iki takım da istekli bir şekilde başladı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının içinde son haftaya kadar kalmayı başaran ev sahibi Başakşehir, maçın ilk dakikalarında istediği baskıyı kuramadı. Trabzonspor özellikle bu dakikalarda Rodallega ile tehlikeli ataklara girdi. Ancak Bordo Mavili ekip faydalanamadı.

Başakşehir aradığı golü 43'te buldu. Manuel Da Costa, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kornerde topa iyi yükselen tecrübeli savunmacı topu filelerle buluşturmayı başardı.

İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Mücadelenin 2. yarısında Trabzonspor atak yaratmak için savunmada risk alınca Başakşehir bu boş alanı Visca ile değerlendirmeye çalıştı.

Abdullah Avcı 2. yarıda kritik iki değişikliğe de imza attı ve tecrübeli isimler Emre Belözoğlu ve Adebayor'u sahaya sürdü. Bu da maçın üstünlüğünü ele geçirmede önemli bir adım oldu ve 90+1. dakikada golcü futbolcu Adebayor, ligin ilk haftasında golünü atmayı başardı.

Mücadelede başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor ise sezona puansız başlamak zorunda kaldı.

.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 21:33
  1. Karaman
  2. Başakşehir
  3. Trabzonspor
  4. Başakşehir 2-0 Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'te trafik terörü halkı sokaklara döktü!
    1. Bangladeş'te trafik terörü halkı..
    2. Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması
    3. Güney Kore'den kaçırılan teknisyenle..
    4. CHP'de kriz devam ediyor! "İmza..
    5. Bilal Erdoğan'dan döviz çıkışı: One..
    6. Türkiye'ye daha önce ambargo uygulayan..
    7. Gaye Usluer: İmza veren 630 delegemiz..
    8. PKK'nın sözde Erzurum sorumlusu..
    9. K. Kore medyasından Güney Kore'ye..
    10. Rize’de teleferik kazası: 1 kişi öldü
    11. 14 bin yıllık buzul çağına ait kalıntı..
    12. Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet..
    13. Giresun'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    14. Tarım işçilerini taşıyan iki araç..
    15. Balıkesir'de kalaşnikof satarken..
    16. Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü
    17. MÜSİAD’dan 18 dilde mesaj: Siyasi..
    18. Milli duruş: Merter esnafı doları 4..
    19. Antalya’da 22 yaşındaki genç ırmakta..
    20. 2 tonluk mermerin altında can verdi
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak