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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Roma takımının da kolay kaybedebilecek bir takım...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0 mağlup oldukları Roma maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

20 Eylül 2019 Cuma 12:04
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Roma takımının da kolay kaybedebilecek bir takım...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Roma maçını değerlendirirken, "Birinci devre, yüzde 100 istediklerimizi yaptık. Çok rahat şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Buruk, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü oyunu iki devre olarak değerlendirebileceğini belirten Buruk, "Birinci devre yüzde 100 istediklerimizi yaptık. Çok rahat şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık. İkinci devrede özellikle geriye düştükten sonra rakibimizin çok daha rahat ve çabuk şekilde bizim kalemize gittiğini ve çok büyük kalite farkı oluştuğunu gördük. Rakibimizin çok daha iyi kaliteli oyuncuları vardı ama oyun olarak baktığımızda ilk yarı 1-0 da 2-0 da öne geçebilirdik. Bu sonlandırmayı yapamadık." diye konuştu.

Gruplarında herkesin herkesi yenebileceğini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Şimdi gruba ve iki maçın sonucuna baktığımızda, diğer maçta Wolfsberger’in aldığı 4-0’lık galibiyet büyük sürpriz. Bugünkü Roma takımını oyun olarak gördüğümde de herkes Roma’ya karşı da kazanabilir. Roma da kaybedebilecek bir takım görüntüsü de verdi. Sonuç ne kadar 4-0 olursa olsun oyunun bütününe baktığımızda Roma takımının da kolay kaybedebilecek bir takım olduğunu gördüm. Grupta ilk maçlar oynandı ve her takımın şansının devam ettiğini düşünüyorum. Herkes herkesi yenebilir."

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:04
  1. Medipol Başakşehir
  2. Okan Buruk
  3. Roma
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Teknik direktör

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