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Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Seni savunma şampiyon yapar

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 sona eren Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

04 Kasım 2018 Pazar 00:23
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Seni savunma şampiyon yapar

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'a karşı iyi çalıştıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Ligin yetenekli takımına karşı oynadık. Son 4 senenin 2'sinde şampiyon, Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmış bir takıma karşı mücadele ettik. Yetenekli bir oyuncu grubuna sahip Beşiktaş, ligin en geniş alanında oynayan ve ligin en fazla orta yapan takımlarından biri. Biz 3. bölgede beklerken baskıyı nereye yapacağımıza çalıştık. Kenar ortalarına karşı alacağımız pozisyonu çalıştık. Gole kadar %66 ile topla oynadık. Ondan sonraki bölümde topu rakibe verip, ikinci bölge savunmayı yapıp, merkezi kapatarak oynadık. İkinci topları alarak kenara yönlendirerek pozisyon yakalamaya çalıştık." dedi.

ABDULLAH AVCI'DAN ŞAMPİYONLUK YANITI

Şampiyonluk sorusu üzerine konuşan Abdullah Avcı, "Şampiyon olabilmek için takım savunmasını iyi yapman gerekiyor. Seni savunma şampiyon yapar. Beşiktaş diğer maçlara göre daha fazla mesafe kat etti. Biz çok fazla top kaybı yaptık. Rakiplerin kaybettiği durumda kazanarak devam etmek cebimize kredi koymamızı sağlıyor. Gol yemeden devam ediyoruz. Oyun organizasyonu önemlidir. Bizde 20-25 tane atan çıkmaz, gol sayıları dağılır. Sonunu düşünmüyorum, daha 11. haftayı oynadık. Bugün benim için değerli olan, hem sahanın içindeki grubun, hem de kulübedekilerin enerjisiydi." diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 00:23
  1. Abdullah Avcı
  2. Medipol Başakşehir
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig

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