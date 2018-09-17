Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Ligin tepesindeyiz

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-0 yenerek lider Galatasaray ile aynı puana ulaşan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından konuştu.

Abdullah Avcı, maç sonu şu sözleri kullandı;

''SON ZAMANLARDA BÖYLE ŞEY YOK''

Antalyaspor'a teşekkür edelim. Ligin oyun oynamaya çalışan takımlarından bir tanesi. Yetenekli oyuncuları var. Son 4 maçta 3 tane geri dönüşü var. Beşiktaş'ı yenmek kolay iş değil. Saygı duyduğumuz bir camia. Topa sahip olmayı istedik. Bunu yaparken sabırlı olmak gerekiyor. Bence güzel olan şey 70 dakika top sahada kalmış. Son zamanlarda böyle bir şey yok. %70 topla oynamışız, 600'e yakın pas yapmışız.

''LİGİN TEPESİNDEYİZ''

Hiçbir dakika oyun disiplininden kopmadık. Hem savunma hem hücum yapmadan yukarıda duramıyorsunuz. Biz ikisini de aynı anda yaptık. Yukarılarda yarışabilmek için takım savunmasını iyi yapman gerekiyor. Bunu yapabilirsen yarışta olursun. Ligin tepesindeyiz.