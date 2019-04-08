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Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: En iyi oynayan takım biziz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 01:54
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: En iyi oynayan takım biziz

Maçı değerlendiren Abdullah Avcı, "Kolay süreçler değil, her maç, her oyun zor. Ligin organizasyonu olan, takım savunmasını yapan ve hücumda da dar alanda olan bir takımla oynadık. Oyun organizasyonu şuydu; direkt oyun. Geri düştüklerinde topa sahip olabilen bir takım. Hem topa sahip olduk, hem savunma güvenliğini iyi aldık. Top bizdeyken hızlandık, top rakipteyken yavaşladık. Hiçbir şekilde rakibi oyuna sokmamamız lazım, rakibin attığı şutlar vardı" diye konuştu.

"En iyi oynayan, en avantajlı, en moralli biziz''

Şampiyonluk yarışı için görüşleri sorulan antrenör, "7 hafta kaldı, 6 puan öndeyiz. En iyi oynayan, en avantajlı, en moralli biziz. En iyi arkadaşlık bizde. Umarım bunun avantajını daha erkenden alıp devam ederiz" dedi.

Haftaya Beşiktaş ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan Avcı, "Hiçbir maç kolay değil. Ligin en değerli takımlarından olan Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağız. 2 sene şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş bir takım. Yine oyun planımıza sadık kalacağız. Önümüzdeki hafta iyi bir futbol haftası gibi duruyor. Umarım hak edenin kazandığı bir hafta olur" cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 01:54
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