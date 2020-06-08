Başakşehir Şehir Hastanesi nerede? Başakşehir Şehir Hastanesi adresi

Başakşehir Şehir Hastanesi nerede?

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi Başakşehir Olimpiyat Bulvarı Yolu'nda bulunuyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi kimin?

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye’nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olup, İstanbul ve çevre illere toplam 23.600 hastaya hizmet verecek.