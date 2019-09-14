Başakşehir Roma UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, ilk maçında Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan devi Roma ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...14 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, ilk maçında Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan devi Roma ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir Roma UEFA Avrupa Ligi grup maçı 19 Eylül Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlancak.
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