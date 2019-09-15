Başakşehir Roma maçını şifresiz veren kanallar UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, ilk maçında Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan devi Roma ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayıncı kuruluşu ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Roma UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? İşte Başakşehir Roma maçını şifresiz veren kanallar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, ilk maçında Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan devi Roma ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayıncı kuruluşu ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Roma UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? İşte Başakşehir Roma maçını şifresiz veren kanallar... Başakşehir Roma UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Başakşehir Roma UEFA Avrupa Ligi grup maçı 19 Eylül Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlancak. Başakşehir Roma maçını şifresiz veren kanallar Başakşehir Roma maçı Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan ise şifresiz yayınlanacak.

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