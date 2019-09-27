Başakşehir Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşması start alacak. Spor severler karşılaşmaya ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki, Başakşehir Rizespor maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Rizespor maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

Başakşehir Rizespor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bein Sports'tan yayınlanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de deplasmanlarda altı maçtır yenilmeyen ve 13 maçtır rakip fileleri havalandıran Rizespor, iki alanda da kendi tarihinin en iyi serilerini yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de Rizespor'dan daha az gol yiyen tek takım Denizlispor. Karadeniz ekibi, ayrıca ilk beş haftalar itibarıyla Süper Lig'de en az gol yediği sezonu egale etmeyi başardı. Bu sezon ligde Göztepe'nin ardından kalesinde en az isabetli şut gören ikinci ve üçüncü takım bu maçta karşılaşacak: Rizespor & Başakşehir.

Bu sezon ligde beşer golü bulunan Başakşehir ve Rizespor, gollerinin %80'ini maçların ikinci yarılarında kaydetti. Ligde beş haftada beş puan toplayan Başakşehir, ilk beş haftalar itibarıyla kendi adına son 10 sezonun en kötü başlangıcına imza attı. İstanbul ekibi 2008/09 sezonunun ilk beş haftasında üç puan toplayabilmişti.

Süper Lig'de 2019 yılında en fazla gole katkı yapan savunma oyuncusu Dario Melnjak. Bu sezon ligde rakip kalelere en fazla isabetli şut gönderen isim Başakşehirli Edin Visca. Bosnalı yıldız aynı zamanda ligde asisti olmayan oyuncular arasında en fazla şut pası atan isim.

Süper Lig 6. hafta maç programı

27 Eylül Cuma

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

Süper Lig puan durumu