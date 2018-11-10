Başakşehir Rize'de ucuz yırttı!

Süper Lig'in 12. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, iki golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Başakşehir takımı, 52'nci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Manuel da Costa'nın attığı kafa golüyle öne geçti.

64'üncü dakikada Edin Visca'nın asistinde Riad Bajic, topu filelerle buluşturdu ve konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. 79'uncu dakikada Umar Aminu'nun sürüklediği atakta Vedat Muriç, Rizespor'un golünü kaydederek skoru 2-1'e getirdi.

Galibiyet serisini 4'e çıkardı

Ev sahibi ekibin son bölümünde beraberlik için bastırdığı maç, Başakşehir'in 2-1'lik galibiyetle sona erdi. Bu galibiyetle puanını 27'ye çıkaran Başakşehir, ligdeki galibiyet serisini 4'e, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkardı.