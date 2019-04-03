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Başakşehir para bastı! Tam 53.4 milyon lira

Geçen sezon 50 milyon lirayı kasasına koyan Başakşehir, çıkışını sürdürdüğü bu yıl da 53.4 milyon TL gelir elde etti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 23:16
Başakşehir para bastı! Tam 53.4 milyon lira

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Başakşehir, son dönemde elde ettiği başarılarla aynı zamanda kasasını da doldurdu. Ligin geçtiğimiz sezonki üçüncüsü olan turuncu-lacivertliler, sportif başarılarıyla da kendisine ek bir kaynak yarattı. Bazı önemli futbolcu satışları da gerçekleştiren İstanbul ekibi, mali açıdan önemli bir kazanç elde etti.

Süper Lig'de takımlara galibiyet primi olarak, 2.6 milyon lira veriliyor. Beraberlikte yapılan ödeme ise 1.3 milyon lira… Son yapılan artışla birlikte 9 milyon liralık ayak bastı parası da verilirken, Başakşehir bu sezon, primlerde yapılan artışlardan en iyi yararlanan takım olarak dikkat çekiyor.

26. haftada 17 galibiyet

26. haftasında olunan ligde şu ana kadar 17 galibiyet - 7 beraberlik alan Başakşehir, bunların karşılığı olan kadar parayı kasasına koymaya da hak kazandı. Aldığı galibiyetler karşılığında 44.2 milyon TL ödül parasına hak kazanan turuncu-lacivertliler, beraberliklerinin karşılığı olarak ise 9.2 milyona hak kazandı. Toplamda 53.4 milyonluk meblağ kasasına girdi.

2 sezonda 103,4 milyon lira

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların UEFA'nın finansal kurallarıyla uğraştığı bir dönemde mali açıdan kendisini risklerin uzağında tutmaya çalışan Başakşehir geçtiğimiz sezon da ciddi bir rakama ulaşmıştı. 2017-18 sezonunda üç puan alan takım 2 milyon liraya hak kazanırken, beraberlikte ise 1 milyon euro alınıyordu. Başakşehir böylece 22 galibiyetinin karşılığında 44 milyon lira, 6 beraberlikten 6 milyon lira alarak toplamda 50 milyonu kapmıştı. İki sezonda şu ana kadar sportif başarıdan şu ana kadar gelen toplam miktar 103.4 milyon lira oldu.

Da Costa'yı 4.5 milyon euroya sattılar

Sportif başarılarla gelen gelirlerin dışında Başakşehir transferde de ciddi bir kazanç elde etmesiyle öne çıktı. Bu sezon ortasında Manuel da Costa'yı 4.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Ittihad takımına gönderdiler. Geçen sezon gerçekleşen Cengiz Ünder transferiyse büyük yankı uyandırdı. Roma'ya 14 milyon euro bonservisle giden oyuncu, bugünlerde gündemde olan sıradaki olası transferinden de eski kulübüne yine para kazandıracak.

(Skorer)

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 23:16
  1. Bordo Mavili Takım
  2. Sarı Lacivertliler
  3. Sarı Kırmızılılar
  4. Suudi Arabistan
  5. Manuel Da Costa
  6. Cengiz Ünder
  7. Galata Saray
  8. Trabzonspor
  9. Galatasaray
  10. Fener Bahçe
  11. Başakşehir
  12. Fenerbahçe
  13. Arabistan
  14. Beşiktaş
  15. Istanbul
  16. İstanbul
  17. F.Bahçe
  18. G.Saray
  19. Cimbom
  20. Roma

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