Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı
Süper Lig takımlarından Başakşehir, Kayserispor'dan ayrılan Olivier Kemen'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Mondihome Kayserispor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen'le anlaşmaya vardı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, futbolcuya Başakşehir forması altında başarılar dilendi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Mondihome Kayserispor formasıyla sezona başlayan Olivier Kemen, çıktığı 13 lig karşılaşmasında 2 golle skora etki etti. Kamerunlu futbolcu, Kayserispor'la yollarını ayırıp milli takımla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.
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