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Spor Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı
Spor

Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 16:42:00 -
Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Başakşehir, Kayserispor'dan ayrılan Olivier Kemen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Mondihome Kayserispor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen'le anlaşmaya vardı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, futbolcuya Başakşehir forması altında başarılar dilendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mondihome Kayserispor formasıyla sezona başlayan Olivier Kemen, çıktığı 13 lig karşılaşmasında 2 golle skora etki etti. Kamerunlu futbolcu, Kayserispor'la yollarını ayırıp milli takımla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.
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