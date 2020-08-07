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Spor

Başakşehir Mehmet Topal ile sözleşme uzattı

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Mehmet Topal Medipol Başakşehir 1 yıllık sözleşme uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:50:00 - 2020-08-07 13:38:17
Başakşehir Mehmet Topal ile sözleşme uzattı

Medipol Başakşehir Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme uzattığını resmen duyurdu. Mehmet Topal'ın ismi Beşiktaş ile anılıyordu.

Başakşehir resmen açıkladı

2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal’ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası "üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu" unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz.

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