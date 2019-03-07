Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber geldi.07 Mart 2019 Perşembe 15:40
Süper Lig'in 25. haftasında lig lideri Başakşehir deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'ye Faslı oyuncu Nabil Dirar'dan kötü haber geldi.
Fanatik'in haberine göre; Başarılı oyuncu, sakatlığının geçmemesi sebebiyle bugünkü idmana da çıkmadı. Dirar, Başakşehir maçında oynayamayacak. Onun yerine Victor Moses sağ kanatta yer alacak.
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