Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber Süper Lig'in zirvesinde yer alan Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 25. haftasında lig lideri Başakşehir deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'ye Faslı oyuncu Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Fanatik'in haberine göre; Başarılı oyuncu, sakatlığının geçmemesi sebebiyle bugünkü idmana da çıkmadı. Dirar, Başakşehir maçında oynayamayacak. Onun yerine Victor Moses sağ kanatta yer alacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.