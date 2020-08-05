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Spor

Başakşehir, Kopenhag karşısında dağıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 21:58:00 -
Başakşehir, Kopenhag karşısında dağıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 53. dakikada Wind, 62. dakikada Falk kaydetti. Danimara ekibi, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Yorumlar

Medipol  

Rüzgara şampiyon olursanız Türkiyeyi böyle rezil edersiz.
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Abdullah.

Süper lig süper olmadığı için elendi Takım. Bir maç iyi, bir maç kötü, bir maç şans ile kazanırsan, sonun böyle olur.
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