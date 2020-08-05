Başakşehir, Kopenhag karşısında dağıldı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 53. dakikada Wind, 62. dakikada Falk kaydetti. Danimara ekibi, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.