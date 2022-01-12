Başakşehir Konyaspor maçı ertelendi mi? Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ahmet Çalık’ın vefatı sonrası Başakşehir ile Konyaspor maçı ertelenip ertelenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman saat kazta? Başakşehir Konyaspor maçı ertelendi mi?
İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptı. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ertelenecek mi?
Konyaspor, 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.
Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi mi?
Başakşehir, Konyaspor'un erteleme talebini uygun bulduklarını ve son kararı TFF'nin vereceğini açıkladı. "Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır. Konuyla ilgili son kararı TFF verecektir."
14 Ocak Cuma hangi maçlar var?
20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor
23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport
Süper Lig 21. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Süper Lig 21. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Cuma günü hangi maçlar var?
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
15 Ocak Cumartesi maçları ne zaman saat kaçta?
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
16 Ocak Pazar maçları ne zaman saat kaçta?
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)
Süper Lig 20. hafta maç sonuçları
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1
Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2