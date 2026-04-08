Giriş Tarihi:
Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 3 ayda 331 bin kişiyi işe yerleştirdik

Ocak-Mart 2026 İŞKUR verilerini paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürüyor. Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak-Mart 2026 İŞKUR verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Işıkhan, paylaşımda bu yılın ilk 3 ayında 134 binden fazla iş yeri ziyareti yaptıklarını belirterek, "Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürüyor. Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

