Ekrem'e anladığı dilden: Haddini bil!

Devletin valisine “it”, AK Partili meclis üyesine “Kayak takımı ‘g…üne’ girsin” diyecek kadar çirkefleşen ve YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan Ekrem İmamoğlu’nun şirazesi iyice kaydı. Mahkemenin başından beri kendisine isnat edilen suçlamalara cevap vermekten kaçınan, sürekli tribünlere oynamaya çalışan İmamoğlu, CHP tabanında bile inandırıcılığını yitirmeye başladı. Partisi yolsuzluk ve uçkur skandallarıyla sarsılan, anketlerde davanın siyasi değil hukuki olduğu kanaati artan İmamoğlu, halk desteğini kaybetmenin acısını mahkeme heyetinden çıkarmaya çalışıyor. Daha önce mahkemede söz almadan konuştuğu için salondan atılan ve sürekli hakim ve savcılara sataşan İmamaoğlu, “İddia makamı bir suç örgütüdür” diyerek, bu kez duruşma savcısını hedef aldı. Dün görülen İSÖ’nün 17’nci celsesinde duruşma savcısı, İmamoğlu’na yönelik, “Dün duruşmada ‘iddia makamı bir suç örgütüdür’ demişsiniz... İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz” dedi. Tutumunu sürdüren Ekrem’in, “Savcı bize haddini bildirmeye çalışıyor” demesi üzerine savcı, “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” şeklinde tepki gösterdi. Savcı sanık avukatına hitaben de “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelememek adına beyanlarından vazgeçsin” şeklinde uyarıda bulundu.

REDDİ HAKİM OYUNLARI PEŞİNDE

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar ise, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu mahkemeyi devamlı sabote etmek istiyor. Hep konuşmak istiyor ve kimsenin kendisini ifade etmesine izin vermiyor. Siyasi propaganda yapıyor. Dosya içerisinde bulunan 143 tane eyleme yönelik açıklama yapmıyor. Savunma hakkı kutsaldır, kısıtlanamaz. Sıra İmamoğlu‘na geldiğinde istediği kadar istediği şekilde konuşma fırsatı kendisine verilecektir. Mahkeme heyeti İmamoğlu ile ikili diyaloğa girmemeye özen göstermekte, savcılık makamı da kendilerine yöneltilen mesnetsiz ifadelere karşı iddia makamının vakarını koruyarak cevap vermektedir. Fakat bu karşılıklı konuşmalar fazlalaşırsa ileriki aşamalarda İmamoğlu ve avukatları mahkemenin kendilerine yönelik ön yargılı olduğunu söyleyerek reddi hakim talebinde bulunacaklardır. Bunun altyapısını şimdiden avukatları hazırlamaya çalışmaktadır.”

AKLA ZİYAN KONUŞMALAR

Adalet Bakanlığı kaynakları da, şunları kaydettiler: “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne ilişkin yapılan yargılama kapsamında, 06.04.2026 tarihli duruşma gününde, iddia makamı duruşma salonundan ayrıldıktan sonra yargı makamlarına yönelik kullanılan ifadeler üzerine Duruşma Savcısı tarafından ilgili sanığa yönelik gerekli uyarı yapılmıştır. Yargı mercileri, Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle görev yapan, bağımsız ve tarafsız kurumlardır. Yargı makamlarını hedef alan, itham içeren ve yargılamayı gölgeleme riski taşıyan beyanların kabul edilmesi mümkün değildir. Duruşma Savcısı, adı geçen sanığa dönerek, ‘Dün duruşmada ‘iddia makamı bir suç örgütüdür’ demişsiniz... İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz’ demiştir. Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu’nun, ‘Savcı bize had bildirmeye çalışıyor’ demesi üzerine savcı, ‘Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz’ demiş; sanık avukatına hitaben de ‘Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelememek adına beyanlarından vazgeçsin’ şeklinde gerekli uyarılarda bulunmuştur. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin saygı çerçevesinde yürütülmesi ve herkesin beyanlarında bu sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.”

KİBİRDEN MAĞDURİYET DOĞMAZ

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar ise şu ifadeleri kullandı: “Ekrem İmamoğlu duruşmaların başladığı ilk günden bu yana sürekli olarak hakim ve savcılara sataşıyor. Kendince had bildiriyor, ayar veriyor, hakaret ediyor. Sonunda duruşma savcısı dayanamayıp cevap veriyor: ‘Had bildirmeye devam ederseniz haddinizi bildiririz.’ Hakim zor sakinleşmişti, şimdi de savcıyı çileden çıkarmış. Daha çok cinayet, uyuşturucu, mafya davalarında rastladığımız bu sıra dışı sanık tavrı, İmamoğlu’nu sürekli olarak aşağı çekiyor, kamuoyu algısını düşürüyor. Oysa isnat edilen suçlamalara cevap vermesi, mahkeme heyetini suçsuzluğuna ikna etmesi ve hak zemininde kamuoyu desteğini arkasına alması gerekirdi. Mahkeme heyeti ve iddia makamıyla cebelleşmeyi tercih etti. Hatırlatayım, muhalif araştırma şirketleri bile İmamoğlu davasına ilginin azaldığını söylüyor. Son notum olsun. Bu kibirli, üstenci ve hukuk dışı stratejiden mağduriyet doğmaz.”