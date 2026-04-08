Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Ateşkes haberinin duyulmasıyla birlikte başta başkent Tahran olmak üzere İran’ın pek çok kentinde halk sokaklara döküldü. Ellerinde İran bayrakları ve "mukavemet" mesajları içeren pankartlarla yürüyen binlerce kişi, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak kazanılan bu diplomatik başarıyı kutladı. Bölge medyasında yer alan analizlerde, Trump yönetiminin İran’ın kararlı tutumu karşısında "istediğini yaptıramadığı" ve askeri tehditlerin boşa çıktığı vurgulanıyor.

10 maddelik plan masada: İran şartlarını kabul ettirdi

İran yönetimi, sadece bir ateşkesi değil, kalıcı barış için kendi şartlarını içeren 10 maddelik bir teklifi de dünya kamuoyuna ilan etti. İran’ın siyasi ve askeri alandaki başarısını pekiştirmeyi hedefleyen bu planda öne çıkan başlıklar şunlar:

Saldırmazlık Garantisi: ABD'nin İran'a yönelik tüm saldırgan eylemlerine kalıcı olarak son vermesi.

Egemenlik Hakkı: Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda devam etmesi.

Yaptırımların Sonu: İran'a yönelik tüm birincil ve ikincil yaptırımların derhal kaldırılması.

Nükleer Haklar: İran'ın nükleer programı ve uranyum zenginleştirme hakkının tanınması.

Tazminat Talebi: Savaşın yol açtığı yıkımın telafisi için ABD tarafından yeniden inşa tazminatı ödenmesi.

Trump tehditten "Altın Çağ" söylemine geçti

Daha birkaç gün önce "bir medeniyeti yok etmekten" bahseden Donald Trump, ateşkes sonrası yaptığı açıklamada tonunu yumuşatarak bu süreci "Ortadoğu’nun Altın Çağı" olarak niteledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir’in yürüttüğü mekik diplomasisi sonucu varılan bu anlaşma, Trump’ın "güç yoluyla barış" söylemini kurtarma çabası olarak görülse de, sahadaki gerçeklik İran’ın geri adım atmayan duruşunun zaferi olarak kayda geçti.