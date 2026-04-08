Kelepçe ona engel olamadı! Görür görmez hıçkırarak ağladı!
Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, ayağındaki kelepçeye rağmen babasını hastanede yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, ayağındaki kelepçeye rağmen babasını hastanede yalnız bırakmadı.
İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım servisine alınan sanatçının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, bu zorlu süreç aile krizinde bir gelişmeye sebebiyet verdi.
ELEKTRONİK KELEPÇEYE RAĞMEN BABASINA KOŞTU Türkücü İbrahim Tatlıses'in davalık olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan oğlu Ahmet Tatlıses, babasının hastaneye kaldırıldığını duyduğunda elektronik kelepçeye rağmen hastaneye koştu.
CAMİDE BABASINDAN HABER BEKLEDİ Ünlü türkücünün şikayeti üzerine '3 kilometreden fazla yaklaşamama' kuralı nedeniyle önce hastaneye yakın bir camide beklemek zorunda kalan Ahmet Tatlıses'e babasından haber geldi.
İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine isteği üzerine hastaneye giren Ahmet Tatlıses, babasına kavuştu.
TANSİYONU 19.5 OLDU Yoğun bakım servisinde gerçekleşen duygusal buluşmada edinilen bilgilere göre ikilinin hıçkıra hıçkıra ağlaması üzerine Ahmet Tatlıses fenalaşarak tansiyonu 19.5'e yükseldi.
İbrahim Tatlıses, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere, "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dedi.
İbrahim Tatlıses, sadece Ahmet Tatlıses ile değil, arasının bozuk olduğu kızı Dilan Çıtak'ta dahil olmak üzere tüm çocuklarıyla tek tek görüştü.
