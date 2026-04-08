İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti
Türkiye'nin kalbi İstanbul'da sabah saatlerinde yine alışıldık bir manzara vardı: Trafik çilesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ulaşım sorunlarını çözmek bir yana, her geçen gün daha da körüklemesi sonucu Megakent'te hayat adeta durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğunun yüzde 83 gibi korkunç bir seviyeye ulaşması, İBB'nin ulaşım yönetemediğinin tescili oldu.
İBB’nin kendi verileri bile beceriksizliği saklayamaz hale geldi. CepTrafik verilerine göre sabahın erken saatlerinde genel yoğunluk yüzde 67'yi bulurken, Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar adeta yollarda esir kaldı.
Anadolu Yakası'nda trafik durdu: Yoğunluk yüzde 83!
D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal hattı ile TEM Otoyolu Ümraniye mevkii, İBB'nin plansızlığı yüzünden dev bir otoparka dönüştü. Köprü bağlantılarındaki tıkanıklık, vatandaşın işine ve okuluna gitmesini engelleyen kronik bir çile haline geldi.
Metro ve metrobüste "insanlık dışı" görüntüler
Sadece kara yolu değil, CHP yönetimindeki İBB’nin "reklamlarla süslediği" toplu taşıma sistemi de sınıfta kaldı. Aktarma duraklarında ve metrobüs istasyonlarında oluşan aşırı yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Sık sık yaşanan teknik arızalar ve yetersiz sefer sayıları yüzünden İstanbullular her sabah balık istifi yolculuk yapmak zorunda bırakılıyor.
Avrupa Yakası da farklı değil
Avrupa Yakası’nda da durum içler acısıydı. Beylikdüzü-Sefaköy hattı ile Avcılar-Mahmutbey arasındaki trafik, İBB'nin yetersiz müdahaleleri ve koordinasyon eksikliği nedeniyle saatlerce açılmadı. Toplu taşımadaki aksaklıklar, vatandaşları mecburen şahsi araçlarına yönlendirince trafik yükü daha da ağırlaştı.
Güncel Trafik Karnesi
|
Bölge / Hat
|
Yoğunluk Oranı
|
Durum
|
Anadolu Yakası (Genel)
|
%83
|
Felç
|
Avrupa Yakası (Genel)
|
%58
|
Yoğun
|
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
|
-
|
Durma Noktası
|
D-100 Kadıköy-Kartal
|
-
|
Kilit
İBB Sadece seyrediyor!
Milyarlarca liralık bütçesine rağmen İstanbul'un en temel sorunu olan ulaşımı çözemeyen İBB yönetimi, trafiği rahatlatacak projeler üretmek yerine algı belediyeciliğine devam ediyor. Vatandaşlar yollarda saatlerini harcarken, duraklarda araç beklerken; yetkililerin bu beceriksizliğe karşı somut bir adım atmaması tepkileri daha da artırıyor. İstanbul halkı artık "çile" değil, "hizmet" bekliyor.