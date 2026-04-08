  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail ateşkes hakkında tek kelime etmedi! 'ABD ve İsrail diz çöktü!' 8 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 8 Nisan 2024: Velid Dakka'nın vefatı (Filistinli Mahkûm, Yazar) Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor! ABD'nin temsilcileri belli oldu Şahbaz Şerif’ten kritik açıklama: Tüm cephelerde ateşkes başladı Erakçi’den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?
Gündem
Gündem

İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti

Türkiye'nin kalbi İstanbul'da sabah saatlerinde yine alışıldık bir manzara vardı: Trafik çilesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ulaşım sorunlarını çözmek bir yana, her geçen gün daha da körüklemesi sonucu Megakent'te hayat adeta durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğunun yüzde 83 gibi korkunç bir seviyeye ulaşması, İBB'nin ulaşım yönetemediğinin tescili oldu.

İBB’nin kendi verileri bile beceriksizliği saklayamaz hale geldi. CepTrafik verilerine göre sabahın erken saatlerinde genel yoğunluk yüzde 67'yi bulurken, Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar adeta yollarda esir kaldı.

Anadolu Yakası'nda trafik durdu: Yoğunluk yüzde 83!

D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal hattı ile TEM Otoyolu Ümraniye mevkii, İBB'nin plansızlığı yüzünden dev bir otoparka dönüştü. Köprü bağlantılarındaki tıkanıklık, vatandaşın işine ve okuluna gitmesini engelleyen kronik bir çile haline geldi.

Metro ve metrobüste "insanlık dışı" görüntüler

Sadece kara yolu değil, CHP yönetimindeki İBB’nin "reklamlarla süslediği" toplu taşıma sistemi de sınıfta kaldı. Aktarma duraklarında ve metrobüs istasyonlarında oluşan aşırı yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Sık sık yaşanan teknik arızalar ve yetersiz sefer sayıları yüzünden İstanbullular her sabah balık istifi yolculuk yapmak zorunda bırakılıyor.

Avrupa Yakası da farklı değil

Avrupa Yakası’nda da durum içler acısıydı. Beylikdüzü-Sefaköy hattı ile Avcılar-Mahmutbey arasındaki trafik, İBB'nin yetersiz müdahaleleri ve koordinasyon eksikliği nedeniyle saatlerce açılmadı. Toplu taşımadaki aksaklıklar, vatandaşları mecburen şahsi araçlarına yönlendirince trafik yükü daha da ağırlaştı.

Güncel Trafik Karnesi

Bölge / Hat

Yoğunluk Oranı

Durum

Anadolu Yakası (Genel)

%83

Felç

Avrupa Yakası (Genel)

%58

Yoğun

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-

Durma Noktası

D-100 Kadıköy-Kartal

-

Kilit

İBB Sadece seyrediyor!

Milyarlarca liralık bütçesine rağmen İstanbul'un en temel sorunu olan ulaşımı çözemeyen İBB yönetimi, trafiği rahatlatacak projeler üretmek yerine algı belediyeciliğine devam ediyor. Vatandaşlar yollarda saatlerini harcarken, duraklarda araç beklerken; yetkililerin bu beceriksizliğe karşı somut bir adım atmaması tepkileri daha da artırıyor. İstanbul halkı artık "çile" değil, "hizmet" bekliyor.

Trafikte maganda dehşeti! Direği devirdi, hasarlı TIR'la kaçtı

Trafikte yeni dönem: Radar noktaları artık haritada görülecek!

Trafikte alkolle gelen rekor ceza 1 milyon 292 bin lira ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri

Tek çözüm İBB bir daha ki yerel seçimlere kadar fes edilmeli ve ulaştırma bakanlığı ve valilik duruma el atmalı İstanbul trafiği rahatlatılmalı

ata

aaa. bi yanlışlık var.... herifçioğlu akılla, bilimle çözmüştü.... bu yüzden trafikte millet, rahmet, minnet ve saygı ile anıyor her allahın günü, sabah akşam... o da yeni makamından savcı, hakim ve mütevazi seyirci kitlesine şabalak gösterisini sunuyor... ne mutlu....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23