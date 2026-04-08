İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti

İBB’nin kendi verileri bile beceriksizliği saklayamaz hale geldi. CepTrafik verilerine göre sabahın erken saatlerinde genel yoğunluk yüzde 67'yi bulurken, Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar adeta yollarda esir kaldı.

Anadolu Yakası'nda trafik durdu: Yoğunluk yüzde 83!

D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal hattı ile TEM Otoyolu Ümraniye mevkii, İBB'nin plansızlığı yüzünden dev bir otoparka dönüştü. Köprü bağlantılarındaki tıkanıklık, vatandaşın işine ve okuluna gitmesini engelleyen kronik bir çile haline geldi.

Metro ve metrobüste "insanlık dışı" görüntüler

Sadece kara yolu değil, CHP yönetimindeki İBB’nin "reklamlarla süslediği" toplu taşıma sistemi de sınıfta kaldı. Aktarma duraklarında ve metrobüs istasyonlarında oluşan aşırı yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Sık sık yaşanan teknik arızalar ve yetersiz sefer sayıları yüzünden İstanbullular her sabah balık istifi yolculuk yapmak zorunda bırakılıyor.

Avrupa Yakası da farklı değil

Avrupa Yakası’nda da durum içler acısıydı. Beylikdüzü-Sefaköy hattı ile Avcılar-Mahmutbey arasındaki trafik, İBB'nin yetersiz müdahaleleri ve koordinasyon eksikliği nedeniyle saatlerce açılmadı. Toplu taşımadaki aksaklıklar, vatandaşları mecburen şahsi araçlarına yönlendirince trafik yükü daha da ağırlaştı.

Güncel Trafik Karnesi

Bölge / Hat Yoğunluk Oranı Durum Anadolu Yakası (Genel) %83 Felç Avrupa Yakası (Genel) %58 Yoğun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Durma Noktası D-100 Kadıköy-Kartal - Kilit

İBB Sadece seyrediyor!

Milyarlarca liralık bütçesine rağmen İstanbul'un en temel sorunu olan ulaşımı çözemeyen İBB yönetimi, trafiği rahatlatacak projeler üretmek yerine algı belediyeciliğine devam ediyor. Vatandaşlar yollarda saatlerini harcarken, duraklarda araç beklerken; yetkililerin bu beceriksizliğe karşı somut bir adım atmaması tepkileri daha da artırıyor. İstanbul halkı artık "çile" değil, "hizmet" bekliyor.