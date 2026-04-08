İsrail ateşkes hakkında tek kelime etmedi! 'ABD ve İsrail diz çöktü!' 8 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 8 Nisan 2024: Velid Dakka'nın vefatı (Filistinli Mahkûm, Yazar) Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor! ABD'nin temsilcileri belli oldu Şahbaz Şerif'ten kritik açıklama: Tüm cephelerde ateşkes başladı Erakçi'den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?
Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas
Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ilk tur yüz yüze görüşmelerinin, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmasının planlandığı iddia edildi.

Amerikan haber platformu Axios'un iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana Washington ile Tahran arasında ilk yüz yüze müzakerelerin, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 2 haftalık geçici ateşkese giden süreçte önemli rol oynadığı, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da müzakerelere dahil olduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 10 Nisan'da yapılması planlanan görüşmelerde ABD heyetine başkanlık etmesinin beklendiği iddia edildi.

 

Öte yandan Axios'a konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Görüşmelere dair temaslar var ancak Trump veya Beyaz Saray tarafından açıklama yapılmadıkça hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, taraflar arasındaki müzakereleri ilerletmek üzere ülkelerin heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'a davet ettiğini açıklamıştı.

Körfez ülkelerinde İran'ın misillemeleri nedeniyle uyarı sirenleri çaldı
Körfez ülkelerinde İran'ın misillemeleri nedeniyle uyarı sirenleri çaldı

Dünya

Körfez ülkelerinde İran'ın misillemeleri nedeniyle uyarı sirenleri çaldı

ABD basını: "ABD, İran’a yönelik tüm saldırılara son verdi
ABD basını: "ABD, İran’a yönelik tüm saldırılara son verdi

Gündem

ABD basını: "ABD, İran’a yönelik tüm saldırılara son verdi

Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi
Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

Gündem

Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!
Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Gündem

Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Öncesi ve sonrası

Bütün dünya gibi bizlerde ateskesin en kısa zamanda kalıcı barış haline gelmesini temenni ediyoruz. burada soru savaş zamanı petrolün varili 110 dolar oldu. Birçok şehirde özel halk otobüsleri petrol ve ürünlerindeki artış sebebiyle hemen bilete zam yaptılar mesela Nevşehir 24 TL den 31 TL çıktı şimdi petrol ve ürünleri savaş öncesi 67 dolara düşerse yaptıkları bu zamları tekrar eski haline geri cekeceklermi?
