Gündem Vietnam'dan bu yana en büyük hezimet: Profesör Robert Pape'den Trump'ın ateşkesine "stratejik yenilgi" teşhisi
Vietnam’dan bu yana en büyük hezimet: Profesör Robert Pape’den Trump’ın ateşkesine "stratejik yenilgi" teşhisi

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Vietnam'dan bu yana en büyük hezimet: Profesör Robert Pape'den Trump'ın ateşkesine "stratejik yenilgi" teşhisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile vardığı 10 maddelik ateşkes planı, Amerikan akademik dünyasında sert bir dille eleştirilmeye başlandı. Dünyaca ünlü strateji uzmanı ve Şikago Üniversitesi Profesörü Robert Pape, bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için "Vietnam Savaşı’ndan bu yana en büyük stratejik yenilgi" olduğunu savundu.

Pape, Trump’ın tehditlerle başladığı sürecin İran’ın şartlarını kabul ederek noktalanmasının, Washington’ın küresel hegemonyasında onarılamaz bir gedik açtığını belirtti.

"İran artık dünyanın dördüncü güç merkezi"

Profesör Robert Pape, ateşkes planının sadece askeri bir geri çekilme değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin yeniden yazılması anlamına geldiğini vurguladı. Pape’e göre, bu anlaşma sonrasında İran, artık bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek; ABD, Rusya ve Çin’in ardından "dünyanın dördüncü güç merkezi" olarak tescillendi.

Pape, bu değerlendirmesinin gerekçelerini şu başlıklarla sıraladı:

  • Caydırıcılığın Çöküşü: ABD’nin "bir medeniyeti yok etme" tehdidinden, İran’ın petrol haklarını ve stratejik konumunu tanıyan bir noktaya evrilmesi, Washington’ın caydırıcılığının sorgulanmasına yol açtı.
  • Enerji Hegemonyası: Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün fiilen kabul edilmesi, Tahran’ı küresel enerji piyasasının anahtarı haline getirdi.
  • Vietnam Benzetmesi: Pape, ABD’nin teknolojik üstünlüğüne rağmen sahadaki siyasi ve stratejik direnci kıramamasını, 1970’lerdeki Vietnam hezimetine benzetti.

Stratejik dengelerde yeni boyut

Profesör Pape, Trump yönetiminin imzaladığı bu 10 maddelik planın, Amerika’nın Orta Doğu stratejisinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. "ABD, kendi eliyle yeni bir süper güç yarattı," diyen Pape, İran’ın hem nükleer kapasitesi hem de bölgedeki proksi güçleriyle artık küresel kararlarda doğrudan söz sahibi bir aktöre dönüştüğünü savundu.

Anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, ABD müttefiklerinin Washington’ın güvenlik şemsiyesine olan güveninin sarsılacağı ve bölge ülkelerinin Tahran ile yeni diplomatik kanallar açmak zorunda kalacağı öngörülüyor.

Irak’ta alıkonulmuştu! ABD’li gazeteci serbest bırakıldı
Irak’ta alıkonulmuştu! ABD’li gazeteci serbest bırakıldı

Dünya

Irak’ta alıkonulmuştu! ABD’li gazeteci serbest bırakıldı

Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!
Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Gündem

Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas
Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

Dünya

Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

Yorumlar

Blondepate

Trump devletin, halkın parası ile bilgisayar oyunu gibi canı sıkıldığı ülkeye saldırıp savaşıyor....

Ömer

İranı şişirenlere dikkat , oyun büyük hedef Sünni islam alemi ve Türkiye Türk dünyası , bu çok açık . İran a asla güvenmeyin inanmayın . Dördüncü güç falan hadi ordan kendi liderlerini bile korumaktan acizler
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
