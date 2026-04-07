Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi

Emekli asker olan babasının anılarını YouTube’da anlatıp ünlenen, her fırsatta mütedeyyin kesime saldıran, Kemalist olmayanlara ettiği hakaretlerle tanınan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken BabalaTV’nin sosyal medya hesabından “baraj patladı” yalanını ortaya atıp çalışmaları aksatan, eğlence sektöründeki beceriksizliğini ve çuvallamalarını sosyal medyadaki ayrımcı çıkışlarıyla perdelemeye çalışan Oğuzhan Uğur isimli fenomen, bu kez aldığı cezayla gündemde.

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, Oğuzhan Uğur’a açtığı hakaret davasını kazandı. 3 yıldır devam eden dava CHP’ye yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan’ın lehine sonuçlandı.

İCRA İŞLEMLERİ BAŞLATTI

Konuya dair açıklama yapan Tolgahan Erdoğan, şunları yazdı: “3 yıl önce YouTube yayınında şahsıma hakaret ve küfür eden Oğuzhan Uğur isimli Youtuber hakkında açmış olduğum dava neticelendi. Şahıs hakkında açmış olduğum ceza ve tazminat davası neticesinde şahıs hem ceza alarak HAGB almış, hem de tazminat davasını kaybederek, tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Şahısla ilgili Avukatım Mustafa Kemal Çiçek aracılığıyla gerekli icra işlemlerini başlattım. Bundan sonrada sosyal medyada küfür ve hakaret eden şahıs ve trollerle ilgili gerekli suç duyurularını yapmaya devam edeceğiz.”

Tolgahan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları, Uğur’un “Pınç” programındaki küfürlerini hatırlatarak, “Pınç Oğuzhan babalara geldi” yorumları yaptılar. "Babalara gelmek" tabiri, argoda istenmeyen bir durumun yaşanması manasına geliyor.