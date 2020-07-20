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Spor

Başakşehir kaç puanla şampiyon oluyor? Başakşehir'in kaç puanı var?

Süper Lig'de Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını da elde etti. Peki Başakşehir kaç puanı var? Başakşehir kaç puanla şampiyon oluyor? İşte Süper Lig puan durumu?

Yeniakit Publisher
2020-07-20 08:53:00 - 2020-07-20 08:54:01
Başakşehir kaç puanla şampiyon oluyor? Başakşehir'in kaç puanı var?

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerek Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı.  Süper Lig'in geride kalan 61 sezonunda yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını da elde etti. Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı. 

Süper Lig puan durumu

 

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