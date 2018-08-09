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Başakşehir için tur İngiltere'ye kaldı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir evinde Burnley ile 0-0 berabere kaldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 23:00
Başakşehir için tur İngiltere'ye kaldı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Burnley karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin ikinci devresinde de Başakşehir aradığı golü bulamayınca mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.

Rövanş mücadelesi 16 Ağustos'ta İngiltere'de oynanacak.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 23:00
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