Başakşehir için tur İngiltere'ye kaldı!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir evinde Burnley ile 0-0 berabere kaldı.09 Ağustos 2018 Perşembe 23:00
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Burnley karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin ikinci devresinde de Başakşehir aradığı golü bulamayınca mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.
Rövanş mücadelesi 16 Ağustos'ta İngiltere'de oynanacak.
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