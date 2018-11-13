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Başakşehir genç yıldızı İstanbul'a getirdi

Başakşehir, Zambiya U 20 takımının golcüsü Banda'yı denemek için İstanbul'a getirdi.

13 Kasım 2018 Salı 14:50
Başakşehir genç yıldızı İstanbul'a getirdi

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U 20 Takımı'nın forvet oyuncusu Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a davet etti.
 
Genç oyuncu şu an İstanbul'da ve tarihi yerleri geziyor. 17 yaşındaki oyuncu Zambiya Süper Ligi takımlarından ZESCO United forması giyiyor.

Lameck Banda'na transfermarkt verilerine göre sağ açık pozisyonunda görev yapıyor. Zambiyalı oyuncu aynı zamanda sol açık ve forvet mevkilerinde de oynayabilir. Oyuncunun asıl mevkisi sağ açık. Genç oyuncu ocak ayında ZESCO takımına transfer olmuştu. Banda'na bu sezon 5 maçta forma giydi. 
 
Lameck Banda'na yarın İstanbul Başakşehir ile denemelere başlayacak. (Ajansspor)


 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:50
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