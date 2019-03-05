Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 25. hafta maçında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, lider Başakşehir deplasmanına çıkıyor. TFF'den yapılan açıklamada Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçın 9 Mart Cumartesi günü oynanacağı belirtildi. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 25. hafta maçında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, lider Başakşehir deplasmanına çıkıyor. TFF'den yapılan açıklamada Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçın 9 Mart Cumartesi günü oynanacağı belirtildi. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 25. haftada Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 9 Mart Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports'dan canlı olarak yayınlanacak.

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