Başakşehir - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşma Başakşehir 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
Başakşehir 0 - 0 Fenerbahçe
5' Fenerbahçe'de John Duran, kaleci Muhammed ile yaşadığı pozisyonda yerde kaldı ve hakeme döndü. Duran penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.
3' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında karambol oluştu. Kalabalık arasında Skriniar kafa vuruşunu yaptı, top kalecide kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran.