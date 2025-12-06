  • İSTANBUL
Başakşehir - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Spor

Başakşehir - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başakşehir - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşma Başakşehir 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Başakşehir 0 - 0 Fenerbahçe

5' Fenerbahçe'de John Duran, kaleci Muhammed ile yaşadığı pozisyonda yerde kaldı ve hakeme döndü. Duran penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

3' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında karambol oluştu. Kalabalık arasında Skriniar kafa vuruşunu yaptı, top kalecide kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran.

